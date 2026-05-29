Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да разкрие голямата изненада в развлекателната програма на благотворителния "Мач на Надеждата". Обичаният изпълнител, писател и любимец на публиката Папи Ханс е специалният музикален гост, който ще се погрижи за доброто настроение на хилядите фенове по трибуните на стадион "Лазур".
Благотворителното събитие ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас, а Папи Ханс обещава да даде мощен музикален старт на вечерта преди съдийския сигнал на сблъсъка между българските и световните футболни звезди.
Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини:
· Онлайн: В мрежата на Eventim.bg - https://shorturl.at/6priP
· В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1
· На място в Бургас: Физическите каси на "Часовника" и касата на Операта.
· Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения - https://shorturl.at/V9J3V
Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.
За каузата е активна и SMS кампания чрез изпращане на съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).
