12 307 тениски, споптни екипи, плажни кърпи и чехли - всички менте са иззети при специализирана операция на
"Икономическа полиция" в склад до Поморие. Базата е стопанисвана от 71-годишен мъж от Пложвдив, съобщи току-що Областната дирекция на МВР. Фалшификатите са от марките NIKE, PRADA, GUESS, BOSS и др., уточниха от полицията. "При извършените полицейски действия по безспорен начин е констатирано, че се касае за престъпление против интелектуалната собственост", подчертаха от МВР.
По случая е образувано досъдебно производство.
