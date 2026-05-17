„Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство! Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно! И ще бъде!“. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов в първите часове, след като България триумфира във Виена и ДАРА спечели изданието тази година, а цяла Европа запя „Бангаранга“. Победата на Дара означава, че догодина домакин на пасенния конкурс ще е България. Бургас е доказал, че може да бъде идеален домакин на големи, престижни, международни събития – концерти на световноизвестни групи, световни и европейски спортни първенства, форуми и много други.

За историческия успех на България снощи, Димитър Николов коментира:

„Ракета! Това, което Дара направи за България тепърва ще дава резултати! И не само заради Евровизия! Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите- колкото и да е трудно, да не се отказваш! Поздравления, България!“.