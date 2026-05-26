От снощи доброволци и полиция издирват изчезнало в черешови масиви на село Соволяно, община Кюстендил, 5-тгодишно дете.

То е било видяно последно в района на черешарниците на село Скриняно.

Това каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и призова всеки, който има възможност, да се включи в издирването.

"Момчето е в неизвестност от 18:30 часа в понеделник, когато заедно със семейството си е било в техен черешарник в селото. Бащата е косил тревата, а майката и сестричката на изчезналото момче са били заедно", разказа кметът на Кюстендил.

"Акцията по издирването продължи цяла нощ и не е прекъсвана:, каза Атанасов. За участие в акцията призова и кметът на съседното село Соволяно Пламен Илиев.