Разбиха мащабна наркоферма в мандра в Добричко, съобщиха от полицията.

Служители на ГДБОП откриха над 900 стръка канабисови насаждения в различен стадий на растеж, отглеждани в прикрити като кравеферма помещения.

Специализираната операция на антимафиотите по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества е проведена в село Челопечене, община Каварна на 28 май.

Реализирана е под надзора на прокуратурата и със съдействието на служители на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Добрич предвид използването на стопанство за отглеждане на крави за незаконна дейност по добив на марихуана.

В хода на предприетите действия по разследването е установено, че оранжерията е добре оборудвана със специална осветителна, вентилационна и климатична системи и приспособления за отглеждане на марихуана.

В нея са установени над 620 растения в различен стадий на растеж и 300 стръка разсад, както и близо 4 килограма суха тревиста маса. Задържан е мъж, собственик на стопанството. По случая се води разследване.

Проверката на ОДБХ установява, че няма дейности по млеконадой и наличните във фермата животни са в лошо състояние. Издадени са съответните предписания от компетентността на институцията.