През летния сезон Турция въвежда забрана за разходки в часовия диапазон между 20:00 ч. и 08:00 ч. местно (и българско) време по общо 21 плажа в южните окръзи Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Хатай, като глобата за нарушаването на забраната достига 699 000 турски лири (13 000 евро), а за фирми – 2 милиона лири (37 000 евро), съобщава Си Ен Ен Тюрк, цитирана от БТА.

По информация на медията забраната се отнася до средиземноморски плажове, на които гнездят застрашени морски костенурки. В този списък попадат плажовете „Патара“, „Кале“, „Кумлуджа“, „Текирова“, „Белек“, „Къзълот“, „Демирташ“, „Газипаша“ и „Олимпос-Чъралъ“ в окръг Анталия, плажовете „Екинджик“, „Далян“, „Даламан“ и „Фетие“ в окръг Мугла, плажовете „Анамур“, „Гьоксу Делта“, „Алата“, „Давултепе“ и „Казанлъ“ в окръг Мерсин, плажовете „Акятан“ и „Юмурталък“ в окръг Адана и плажът „Самандаг“ в окръг Хатай.

В периода от май до септември на тези плажове е забранено и шофирането на превозни средства, разпъването на палатки, къмпингуването и паленето на огньове или барбекюта.