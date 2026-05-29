В навечерието на Международния ден на екологията 5 юни град Бургас ще бъде домакин на националната фотоизложба „Поправи Земята“ – инициатива, която поставя във фокус темите за опазването на околната среда, климатичните промени и личната отговорност към природата.

Експозицията е създадена след приключване на Националния фотографски конкурс, организиран от HUMANA People to People България и варненската школа за деца в неравностойно положение „Дедал“.

Изложбата може да се разгледа от 1 до 7 юни и ще бъде разположена до сградата на Община Бургас/ до Часовника/.

Морският град е петата спирка от пътуващата изложба, която през последните месеци обикаля различни точки на страната с мисията да провокира обществен разговор за екологичните предизвикателства. За втора поредна година Община Бургас подкрепя инициатива на HUMANA, насочена към изграждане на по-активна обществена ангажираност по теми, свързани със замърсяване , засушаване, климатични промени.

В изложбата са включени 25 фотографии, селектирани измежду повече от 200 предложения на автори от цяла България. Сред участниците има както утвърдени фотографи, така и любители, обединени от идеята чрез своите кадри да изпратят социално послание. Авторите са на възраст между 16 и 71 години, а кадрите им представят тревожните следи, които човешката дейност оставя върху околната среда, както и последиците от климатичните промени.

Посетителите на изложбага ще могат да видят впечатляващи снимки от емблематични български местности като Пирин, Смолянските езера, плаж Болата и язовир Цонево, наред с кадри от Кения и Южна Индия.

До момента експозицията беше показана в Университета за национално и световно стопанство, в центъра на Благоевград, в Младежки център - Хасково и в центъра на гр. Габрово. След гостуването си в Бургас изложбата ще продължи националното си турне и може да бъде видяна във Варна, Ловеч, Русе, Велико Търново и София. Инициативата продължава да привлича интереса както на любителите на фотографията, така и на хората, които търсят по-активен обществен диалог за опазването на природата и устойчивото развитие.