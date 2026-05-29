Нова организация на движението въвежда утре Областната дирекция на МВР - Бургас по пътя към Траурния парк. Причината- традиционно засиления трафик и големия поток от граждани, които ще посетят парка по повод Черешова задушница.



С цел улесняване на придвижването и гарантиране на безопасността, движението на автомобили ще бъде еднопосочно:



- от 07.30 часа входът към гробищния парк ще бъде откъм кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а изхода по ул. „Транспортна“. Пътният трафик по ул. „Транспортна“ ще бъде отклоняван към бул. „Димитър Димов“. Ще се пропускат само товарни автомобили и автобуси от градския и междуселищен транспорт.



На място ще има полицейски екипи, които ще следят за реда и ще подпомагат движението. При необходимост временно ще бъде спирано движението, за да се осигури безопасното преминаване на пешеходците към и от гробищния парк.