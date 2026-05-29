Бащата на 16-годишната Ивана Стойнева, която загина след падане от жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“, разпространи снимки, за които твърди, че показват следи от насилие върху момичето преди смъртта ѝ.

Стойне Стойнев че настоява обществото да ги види, защото е убеден, че дъщеря му е била малтретирана и насилвана, а след това бутната умишлено от 5 етаж на блока. По думите му подобно заключение е направил и патоанатомът, извършил аутопсията.

Семейството организира бдение днес, 29 май, от 18:00 ч. пред Съдебната палата в града.

"Не протест, а бдение. Вместо да пазим децата си, ние ги заравяме в земята на по 15-16 години", ридае мъжът. Близките призовават гражданите да се присъединят, за да почетат паметта на Ивана и да настояват за пълно разкриване на случилото се в нощта срещу 24 май.

Приятели на семейството също отправят апел за по-активна гражданска позиция и за по-строги мерки срещу разпространението на наркотици сред младежите, което определят като „бич за децата“.

Ивана беше открита мъртва пред блок 17 след падане от апартамент на петия етаж, където се е провеждал младежки купон. От другата страна на сградата бе намерено и 17-годишното ѝ гадже, което оцеля и по последни данни състоянието му се подобрява. Момчето също е било дрогирано, най-вероятно с дрога тип LSD.

Вчера, 28 май, съдът разгледа мярката за неотклонение на 20-годишния Александър Георгиев, студент по философия в ЮЗУ, обвинен за смъртта на момичето. Поради липса на достатъчно доказателства съдия Диана Узунова постанови освобождаването му, което предизвика силно обществено недоволство.

Бащата на Ивана отправи остри критики към институциите, заявявайки, че системата е „счупена“ и че доверието в държавата е напълно изгубено. „Мъртви деца и живи дилъри. Докога?", пита Стойнев. Той твърди, че дъщеря му е била манипулирана и използвана, и че случаят е част от по-широка схема, свързана с наркотици и експлоатация на непълнолетни. По думите му той е предоставил информация на полицията, а и други деца вече дават показания.

Психолози работят с ученици, родители и учители, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Междувременно окръжното държавно обвинение в Благоевград изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия по дело за извършено умишлено убийство.

Прокуратурата счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия по отношение на настъпилия тежък резултат.

"По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства, провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи. Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението. Протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград", посочиха от там.

Профилът на децата

"Тези деца са били в театрална трупа, това са интелигентни, умни деца", посочи началникът на благоевградската полиция комисар Илия Тупаров и отбеляза, че недоумява защо са посегнали към наркотици. МВР-министърът Иван Демерджиев коментира, че 20-годишният не си спомня нищо.

"Той няма никакви спомени, така твърди", допълни старши комисар Тупаров. В апартамента е имало и четвърти човек. Абитуриент от Математическата гимназия, който е излязъл от апартамента, после се е върнал. В момента на трагедията това момче не е било там, посочиха от полицията.



