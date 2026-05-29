„Днес не откриваме просто един кабинет, а отваряме нова врата към бъдещето. Тук нашите ученици ще могат да създават, да откриват, да мечтаят. И искрено вярвам, че именно в този STEM център първите си стъпки ще направят бъдещи лекари, IT специалисти и откриватели. Защото технологиите променят света, а образованието подготвя тези, които ще го променят.“ С тези вдъхновяващи думи директорът на Основно училище „Иван Вазов“ в село Ръжица, община Руен, Диана Касабова преряза лентата на новия иновативен STEM център – пространство, което ще насърчава иновациите, практическото обучение и творческото развитие на учениците.

Новият център е създаден като модерна образователна среда, оборудвана с технологии и ресурси, които ще направят обучението по-достъпно, интерактивно и интересно. И ще даде възможност на децата да развиват своята любознателност, критично мислене и умения за работа в екип – качества, ключови за успешната реализация в съвременния свят.

„Това е инвестиция не само в материалната база, а преди всичко в бъдещето на нашите деца. Убеден съм, че тук ще се раждат смели идеи, ще се развиват таланти и ще се постигат значими успехи в науката и технологиите“, подчерта Невзат Исмаил – началник на отдел „Образование, култура и спорт“.

Сред официалните гости бяха Айтен Али – първата жена кмет в историята на Ръжица, директори на училища от региона, преподаватели, общественици и родители, които станаха част от събитието, безспорно значимо за образователното развитие.

STEM центърът в Ръжица е с три кабинета: по природни науки, предоставящ възможности за наблюдение, изследване и анализ на природни процеси чрез реални експерименти; по компютърни технологии – с иновативни дигитални инструменти, станции за обработка и анализ на данни, 3D принтер, системи за 3D моделиране и VR очила; и библиотека, която насърчава любовта към книгите, знанието и откриването на нови светове.

По проект са оборудвани и още три класни стаи с интерактивни дисплеи, като директорът на училището Диана Касабова лично направи демонстрация в кабинета по компютърно моделиране и технологии. Пред ученици, родители, преподаватели и гости тя подчерта възможностите за обучение чрез съвременни дигитални решения и учене чрез преживяване.

Високотехнологичното оборудване и специализираните софтуерни приложения създават съвременна среда за обучение, в която учениците имат възможност да проектират, да експериментират и да реализират своите идеи в реална дигитална среда, като по този начин развиват своята креативност, логическо мислене и технически умения – ключови стълбове в съвременното образование.