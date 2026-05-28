Задържаният Васил Михайлов, станал известен като „прокурорския син“, който се укриваше от правосъдието, е бил подпомогнат от баща си. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ.

"Има данни неговият баща, който е действащ прокурор, да го е подпомагал в укриването", посочи той и добави, че се събира информация, която ще бъде внесена до и.ф. главен прокурор, Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието.

"Не могат да се допускат подобни действия от страна на магистрати", категоричен беше Демерджиев.

Министърът посочи също, че дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР проверява данни относно съмнения за изтичане на информация от различни структури по случая.

Вътрешният министър каза още, че днес в Кърджали от разследващите са извършени действия не само срещу кмета Ерол Мюмюн, но и срещу бивш областен управител.

Мюмюн беше разпитан във връзка със събиране на доказателства, свързани с длъжностно престъпление по повод обществена поръчка.

Относно другият случай Демерджиев обясни, че става въпрос за сходни действия във връзка със службата и функцията, която е заемал човекът. Министърът уточни обаче, че двата случая не са свързани помежду си.

Във връзка с незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма, министър Демерджиев посочи, че в предния му мандат до него е достигнала информация, че във Варна има по скоро икономическа групировка, която се занимава с имотни измами, а не с това, което днес се коментира.

„Тогава поставих задачи в МВР, започна да се работи донякъде, виждам, че в ДАНС оттогава са започнали да работят, но в МВР тези действия са прекратени незабавно след моето оттегляне. Сега намерих проблема с една доста по-развита структура, която през цялото това време неозбезпокоявано е извършвала дейността си във Варна, това ще приключи“, заяви вътрешният министър.