На 17 май (неделя) всички болници от структурата на Българския Кардиологичен Институт ще отворят широко вратите си за всеки, който има нужда от кардиологична консултация с едни от най-добрите специалисти в България.

Високотехнологичните ,Сърце и Мозък’ в Бургас и Плевен, както и специализираните болници по кардиология във Велико Търново, Ямбол, Варна и Шумен, ще обособят изнесени шатри пред лечебните заведения. От 11:00 до 17:00 часа жителите ще могат напълно безплатно да получат кардиологична консултация, да измерят кръвното си налягане и кръвната захар, а при необходимост ще се извършва и електрокардиограма.

Поводът е Международен ден на хипертонията, но каузата е много по-голяма – достъп до медицинска експертиза на европейско ниво за всеки човек.

„Елате и се прегледайте! Отнема малко време, но може да добави години живот! Превенцията е първата крачка към доброто здраве. Безплатните прегледи и консултации са част от цялостната политика на ,Сърце и Мозък’ за специализирана здравна грижа за всеки - достъпна, с човешко лице и на нивото на всички европейски и световни болници“, коментира д-р Ембие Азис – главен административен директор на високотехнологичните ,Сърце и Мозък’ и специализираните кардиологични болници и лекарят, когото пациентите описват като „човекът със златно сърце“.