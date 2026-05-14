Парламентът прекрати пълномощията на трима народни представители от "Прогресивна България", след като те подадоха оставките си.



Става дума за Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков.

Решението беше гласувано, след като точката бе включена в дневния ред след председателски съвет в Народното събрание.

Оставките идват ден след решение на Министерския съвет за мащабни кадрови промени в страната, при които бяха назначени 28 нови областни управители.



Съгласно правителственото решение Илко Илиев поема поста областен управител на Търговище, а Марио Смърков става областен управител на Варна.

На този етап не се посочва официална причина за напускането на Крум Неделков.

В програмата на днешното пленарно заседание са включени още първо четене на промени в Закона за защита на потребителите, както и обсъждане на три законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт.