Няма риск от недостиг на нефт за България, тъй като доставките за страната не зависят от ситуацията в Ормузкия проток. Това заяви пред "24 часа" Румен Спецов, особен управител на "Лукойл" в България.

"Нашите доставки не зависят от ситуацията в Ормузкия проток. "Лукойл Нефтохим Бургас" зарежда количества от терминала "Джейхан" в Турция", посочи той.

По думите му проблемът в момента са блокираните танкери в Ормузкия проток. Нефт има, но транспортните разходи се увеличават и вече заемат сериозен дял в ценообразуването.

Спецов уточни, че рафинерията в Бургас има запаси за поне 90 дни. Той подчерта, че след санкциите срещу доставките на руски петрол тя работи с различни видове нефт.

"Благодарение на инженерите в Бургас, които вършат невероятна работа, успяваме да работим и да поддържаме рафинерията", каза той.

По думите му много европейски заводи са спрели, защото не могат да пригодят производствените си системи към друг тип нефт извън руския. Рафинерията в Бургас обаче може да комбинира различни видове суровина.

"Можем да доставяме нефт от Либия, Ирак, Казахстан, Азербайджан, Норвегия. Но цената зависи от световния пазар", допълни Спецов.

Транспортът и застраховките оскъпяват доставките

Особеният управител на "Лукойл" в България обясни, че рафинерията не търгува с нефт, а купува петрол, за да произвежда горива. Те се продават по котировките на борсовата платформа Platts, което означава, че цената на нефта и на готовите продукти не се движат винаги в една и съща посока.

"Големият въпрос за всяка рафинерия е дали ще успее да вземе нефт, който след преработката му в готов продукт да покрие производствените разходи и да остане малка печалба, за да може да се издържа", поясни Спецов.

По думите му обемите са големи, като един танкер може да превозва около 1 млн. барела. Ако индексът Brent е около 100 долара за барел, към цената се добавят транспортните разходи, които според маршрута могат да бъдат 5, 7, 10 долара, но и да стигнат до 20-25 долара на барел. Към това се прибавят и застраховките.

"Така барел може да дойде в Бургас на 130 или 140 долара. И същевременно котировките на горивата в този момент да са съвсем различни", каза той.

България е обезпечена с горива

Спецов обясни още, че при сключване на договори за нефт се използва формула, базирана на котировките на сорта Brent, за да се избегнат резки ценови колебания. Плащането обаче се прави по осреднена петдневна цена след натоварването.

"Ние ангажираме количества, сключваме договор за количества, но точната цена, която ще бъде платена, става ясна по-късно", уточни той.

По думите му цената може да бъде фиксирана чрез хеджиране, но това изисква финансов ресурс от стотици милиони долари, с какъвто "Лукойл Нефтохим Бургас" не разполага като свободни средства.

Спецов увери, че България е обезпечена с всички необходими видове горива, включително самолетно. По думите му авиокомпаниите, които зареждат у нас, нямат проблем с количествата, а страната може да обслужи и пренасочени от чужбина полети, които кацат на летище София за зареждане.