На 15 май, петък, ще се състои заключителният етап на 29-то издание на Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“. На тържествена церемония в зала „Петя Дубарова“ на КЦ „Морско казино“, с начало 18.00 часа, ще бъдат обявени победителите в разделите поезия и проза.

Творбите на 159 участници от цялата страна са оценени от 5-членното жури на конкурса с председател поетът и журналист Бойко Ламбовски и членове – творците Кристин Димитрова, Диана Петрова, Мартин Колев и Елка Стоянова

И тази година на 25 април – рожденият ден на слъчевото момиче на българската поезия, журито изпрати протокола с номерата на наградените участници, изпращали анонимно своите творби до адреса на къща-музей „Петя Дубарова“. Именно на рождения ден на Петя организаторите на конкурса разсекретяват пликовете с имената на наградените, за да ги оповестят на самото тържество по връчването на „Оскарите“ за млада литература.

По традиция наградените творби се публикуват в ежегодния сборник „Петя - пристан зелен“, който се предоставя в електронен и хартиен вариант.

Голямата награда – пластиката „Полет“, изработена от Ненчо Русев, по традиция се връчва на едно от двете първи места.

Ежегодните специални награди и тази година запазват своя институционален статут: специалната награда на РУО-Бургас и наградата за майсторски стил на медийния партньор на конкурса – вестник „24 часа“.

Конкурсът е част от Националния календар за извънучилищна дейност към МОН и е обезпечен със стипендии по Наредбата за закрила на деца с изявени дарби – ученици от 14 до 18 години.