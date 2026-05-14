Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от ПБ и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги.

Измененията бяха подкрепени от 121 депутати от ПБ и 15 депутати от ДПС. Против бяха един депутат от ПБ, четирима от ГЕРБ-СДС, осем от „Демократична България" (ДБ), 13 от "Продължаваме промяната" (ПП) и 12 от "Възраждане", а 10 депутати от ГЕРБ-СДС и 11 депутати от ДБ се въздържаха.

Предложените промени предвиждат удвояване на глобите за необосновано повишаване на цените. Санкциите за физически лица ще варират от 1000 до 10 000 евро, а за еднолични търговци и юридически лица те ще са от 5000 евро до 100 000 евро.

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които увеличението на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставните и производствените разходи, повишаване на разходите за труд, поскъпване на енергията и други. Целта е гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения.

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

Промените трябва да влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще се прилагат до 9 август 2027 г.

По време на дебата от опозицията критикуваха въвеждането на понятието "справедлива цена". Вносителите обясниха, че това не е таван на цените, а има информативна стойност.

"От тази трибуна новият министър-председател Румен Радев декларира овладяване на цените в страната и за тази цел каза, че в понеделник ще вкарат пакет от мерки. Бяха вкарани два законопроекта – вчера обсъждахме единия, ясно и обосновано опозицията обяснихме защо тези мерки са всичко друго, но не и нещо, което ще спомогне за вдигане стандарта на хората или за овладяване на цените“, каза Цончо Ганев от "Възраждане". Депутатът цитира думите на Антон Кутев от ПБ, който заяви: "Далеч сме от мисълта, че тези промени ще преборят инфлацията. Това, което правим, е гасене на пожар".

"Толкова какви са мерките, които предлагате вие. Това, което обсъждаме като законопроект, е всичко друго, но не и нещо, което ще направи така, че цените да паднат, най-малко защото заради 37 години криворазбрана демокрация, либерализъм в страната, прокарване на евроатлантически ценности, ние стигнахме дотам, че от държава, износител на хранителни продукти, изхранваща с агнешко месо арабския свят, изхранвала Съветския съюз с плодове и зеленчуци, изнасяла продукция и в Западна Европа включително, да сме вносители на абсолютно всичко", добави той и обвини за това управляващите, които са се съгласили на условията за членство в ЕС.

Ганев се обърна към управляващото мнозинство с критиката, че не предлагат адекватни мерки и не търсят корена за причината за високите цени. Той посочи като основна причина за това влизането на България в еврозоната и отправи обвинения към ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ.

"Прогресивна България" направихте сериозни публични заявки за бързи антиинфлационни мерки, колеги. Трябва да бъдем честни и коректни и да кажем, че двата законопроекта много трудно отговарят на такива обществени очаквания. Има разминаване между това политическо намерение и законопроектите, които сте внесли", заяви Мартин Димитров от ПГ на ДБ.

Регулаторите и Министерство на икономиката нямат право да определят в случая справедлива цена, категоричен е той и отправи критики към управляващите, че правят внушение.

"Ако не се спрете, ще стигне до тавани на цените. И други са започвали по този път, изследвали сме го, знаем докъде стига и че резултатите не са добре. Ние ще предложим тези справедливи цени конкретно в този законопроект да отпаднат", добави Димитров. Според него нужда от мерки има, но това, което се предлага, няма да даде резултати до лятото. Освен това депутатът от ДБ смята, регулаторите не трябва да се занимават с ценообразуване.

"Това, което правите по посока регулиране на цените, е натиск върху бизнеса и може да има обратния ефект към повишаване. Няма нужда да влошаваме нещата, има нужда да ги подобрим", каза още той.

Явор Гечев от ПБ обясни, че никога не са имали амбицията, че точно с този законопроект ще се решат всички проблеми. "Този закон има конкретна идея и ние я презентирахме. Категорично трябва да има други мерки. Трябва да има 10 други закона, които трябва да се променят. Комплексни мерки по отношение на българското земеделие и изсветляване на цените ще има сигурно целите 4 години и нямаме амбицията от първия ден да направим всички тези неща, но това е първата крачка, с която сме готови", допълни той.

Иван Янев от ПБ взе отношение по темата, като отбеляза, че тя е една от най-чувствителните за българските граждани. "Ако в големите населени места поминъкът и възможностите за него са доста по-големи, то в малките хората изнемогват, защото наистина цените се повишиха много и на много места цифричката, но валутата се смени“, каза той и добави, че хората не искат да плащат данък "алчност".

Липсата на доверие в хората към управляващите държавата е показателно, смята Янев. "Ние сме част от тази държава и ние следва да направим всичко по силите си първо да овладеем цените и второ, нека да кажа, че няма да има никакво забавяне, защото виждате, че "Прогресивна България“ прави всичко много ускорено – на 30-и се заклехме, на 8-и вече имаме правителство, а половината дни бяха почивни, вчера и днес предприемаме първите стъпки на първо четене да приемем този закон“, подчерта той, като се съгласи с част от критиките и увери, че текстовете между първо и второ четене ще бъдат прецизирани.

Ивайло Шотев от ПП от своя страна заяви, че вижда добрите намерения в този законопроект, но „да не стане така, че да създадем минимална цена“. "Нашата позиция е ясна – няма да подкрепим този законопроект. Пожелаваме успех, обаче", каза той.

Константин Проданов изтъкна, че много се спекулира с въпроса за справедливата цена и явно има неразбиране по темата. "Няма никакъв ценови таван. Това има за цел единствено и само повече прозрачност, по-голяма информационна стойност и преодоляване на информационната асиметрия", обясни той.

Заместник-председателят на ПГ на ДПС и зам.-председател на парламента Айтен Сабри заяви от парламентарната трибуна, че обществото очаква реални мерки срещу галопиращите цени и натиска върху семейния бюджет. "Българските граждани искат сигурност и предвидимост. Същевременно решенията трябва да бъдат внимателно балансирани, за да не се стигне до прекомерна намеса, административен натиск и допълнително оскъпяване на потребителите и на бизнеса. Оценяваме усилията на правителството да търси механизъм за защита на потребителите, но и най-важното е българските граждани реално да осетят промяната в цените в магазините", каза още тя.

Венко Сабрутев от ПП се обърна към Константин Проданов с думите, че най-грешният подход на един политик е да тръгне с лъжа към българските граждани. "Не е вярно казаното от вас, че не въвеждате ценови тавани. Всъщност, вие не просто предлагате въвеждане на ценови тавани, вие вчера си ги гласувахте на първо четене", подчерта той и попита коя е справедливата цена, изброявайки редица стоки и услуги, медикаменти, като инсулин, както и техните цени.

Депутатът обърна внимание, че бившият премиер на Унгария Виктор Орбан се опита да прави подобно нещо и бе свален от власт. По думите му управляващите се опитват да прокарат неговата политика по отношение на цените.

Проданов поясни, че ще се фокусират върху 21 хранителни продукта и един нехранителен, които КНСБ следи. "Няма да търсим справедлива цена на инсулина, можете да бъдете спокоен. Уместни възражение – да, има разлика в цените между отделните региони. Всичко това е взето под внимание в методиката, която в момента се разработва", уточни той.

Депутатът от "Прогресивна България" отхвърли и обвиненията, отправени от Сабрутев, че е излъгал.