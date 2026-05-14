Община Бургас с радост обявява завръщането на „Бургас Блус Фест“ – едно от най-обичаните музикални събития, оставило ярка следа в културния живот на града и в спомените на поколения почитатели на блус музиката. Фестивалът ще се проведе на 21 август 2026 г. на открита сцена в Морската градина, с вход свободен, както традицията повелява.

След дългогодишно прекъсване фестивалът се възражда в памет на незабравимия бургаски музикант Пламен Ставрев – негов основен двигател и вдъхновител.

Наричан „душата на фестивала“, Пламен Ставрев поставя началото на „Бургас Блус Фест“ заедно със Стефан Корадов и Соня Корадова през далечната 1994 г. Първото издание се провежда зад Летния театър в Морската градина. В годините до смъртта на музиканта през 2011 г. фестивалът има осем издания на различни локации в Морската градина и привлича хиляди фенове с участията на знакови артисти от българската и международната блус сцена – Георги Минчев, Васко Кръпката, Буги Барабата, Вили Кавалджиев & Blues Traffic, Вили Казасян Биг Бенд, The Blues Brothers Band, Ruth/Steve Hartley и много други.

След смъртта на Пламен Ставрев през 2011 г. фестивалът е възроден за кратко през 2012 г. като посвещение към него. Завръщането на „Бургас Блус Фест“ през 2026 г. продължава тази традиция – да съхрани и почете делото на Пламен Ставрев и отново да събере почитателите на тази неподвластна на времето музика.

За радост на феновете, хедлайнер на фестивала тази година ще бъде Васко Кръпката – жива легенда на българския блус и неизменна част от историята на фестивала. Той е сред първите български блусмени, създател на Подуене Блус Бенд през 1989 г., а песни като „Нека бъде светлина“, „Бюрократ“, „Слънчев бряг блус“ и „Ден след ден“ продължават да звучат актуално и днес.

Очаквайте скоро пълната програма с български и международни изпълнители, които ще се качат на сцената на 21 август 2026 г.