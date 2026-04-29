Учебният център "Върли бряг" на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)-Бургас е с напълно обновен полигон за обучение по безопасност на движението, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Полигонът е възстановен в рамките на проект, финансиран от Фонда за безопасност на движението. В хода на ремонтни дейности са обновени светофарната уредба и пътната маркировка, а съоръжението е разширено със зона за разполагане на временен контролно-пропускателен пункт. Това разширява възможностите за практическа подготовка на служителите на "Пътна полиция" и на екипите на РДПБЗН.

Учебният център "Върли бряг" е регионалната база на Министерството на вътрешните работи за специализирана теоретична и практическа подготовка за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации. На територията му са разположени учебни кабинети, специализирана зона за действия след земетресения, полигон за тренировки при наводнения и зоната за обучение по пътна безопасност.

На 30 април, в обновеният полигон, деца от предучилищна възраст ще преминат през първия си урок по пътна безопасност в реална среда.