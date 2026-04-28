Шофьорите, хванати да управляват след употреба на алкохол и наркотици, да преминават през нов курс.

Това е една от обсъжданите мерки за по-строг контрол на пътя. Според предложението, нарушителите ще трябва задължително да преминат обучение, преди да получат обратно шофьорските си книжки. Очаква се курсовете да включват както теоретична подготовка, така и психологическа оценка, с цел да се намалят повторните нарушения.

"Проблемът е веднъж да научиш листовките. След това пак пиеш и караш. Няма никаква логика. Както често се случва, приемат се мерки, които трудно могат да се определят като ефективни". Това заяви Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите, предава Нова тв.

По думите му в България "нещата се променят, когато предложенията идват от МВР и Министерство на транспорта". "Вече си мисля, че трябва да предлагаме обратното на нормалното, за да се приеме нормалното от администрацията. Мярка като предложената съществува и сега.

В закона има текст, според който - при немаловажно нарушение се отнема свидетелството за управление до успешно полагане на проверочен изпит. При положение че тази мярка съществува, да се въвежда отново под друга форма изглежда необяснимо", припомни Георгиев.

И допълни: "Ако попитате КАТ колко нарушители са били изпратени на проверовъчен изпит - вероятно ще останете изненадани. Възможно е за цяла година да няма нито един".

Георгиев обясни какво предвижда новата мярка, ако шофьор бъде хванат да кара пиян. "Той няма да се качва в учебна кола. Отива директно на изпит. В България думата „обучение“ често се приема негативно, докато санкциите и глобите се възприемат като основен инструмент. Проблемът е, че не се работи достатъчно за превенция и промяна в мисленето на шофьорите - да мислят не само за себе си, но и за останалите на пътя", подчерта той.

Според предложените промени след изтърпяване на наказанието водачът преминава психологическо изследване - т.нар. психотест. "Той доказва дали човек има зависимост, дали е на лечение. Но дори и това да се установи, реални мерки за справяне със зависимостта почти не се предприемат.

В момента процедурата е: минаваш психотест и си получаваш книжката. В новия вариант - след психотеста ще има и листовки. Проблем е и това, че изпитът ще бъде стандартният за категория B, независимо дали нарушението е извършено от шофьор на автобус или тежкотоварен камион, където последствията могат да бъдат много по-сериозни", заяви Георгиев.

От бранша предлагат да се работи реално с нарушителите, както е в много европейски страни. Едва след такава работа да се преминава към изпити и възстановяване на правата.