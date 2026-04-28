Никой не е по-голям от хляба. Това каза пред БиТиВи Мирослав Найденов, бивш министър на земеделието са поскъпването на насъщния.

Няма поскъпване на хляба от месеци, по думите му. От 8 месеца няма промяна в доставната цена на хляба, според него. Докато действа Закона за еврото хлебопроизводителите няма да вдигат цените, заяви Найденов.

45% от себестойността на хляба е от фонд работна заплата, каза Найденов. Засега браншът уверява, че ще удържи цените. Според него има контрол върху цените, но поясни, че спекулации има и винаги ще има особено в условия на световна криза.

Стигаме до парадокс, че някои зеленчуци са по-скъпи от някои видове месо, посочи бившият земеделски министър. Очакванията от новото правителство са огромни, изтъкна той. От новата власт очаква сериозни мерки и подкрепа за силно уязвимите сектори.

Лъвският пай остава в търговските вериги, подчерта бившият земеделски министър. Той съветва да сме подготвени за поскъпване и да се обезпечи малката потребителска кошница. България е един от най-големите износители на хляб и хлебни заготовки за ЕС, подчерта той. Дори френската франзела е с родни заготовки.