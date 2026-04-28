Мотообщността в България се готви за протест заради сериозни промени в условията на застраховката "Гражданска отговорност". Поводът е масовото отпадане на възможността за разсрочено плащане, както и значително поскъпване на полиците, което според мотористи в някои случаи достига почти двойни стойности, съобщи bTV.

Недоволството идва само дни преди традиционното откриване на мотосезона на 2 май. На мястото, където обичайно завършва мотошествието – районът около Националния исторически музей, мотористи се събраха, за да обяснят защо се готвят за протест.

Представители на мотообщността обявиха, че проблемът е възникнал през последните месеци. По думите им, въпреки че след законови промени през 2017 г. е била въведена възможност за сключване на застраховка за по-кратки периоди (минимум 30 дни) и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такива опции. Вместо това се предлагат годишни полици на значително по-високи цени.

Мотористите подчертават, че това ги поставя в неравностойно положение, тъй като повечето използват превозните си средства сезонно – основно през топлите месеци. За хората с повече от едно моторно превозно средство финансовата тежест става още по-сериозна.

"Искаме избор и прозрачност при определянето на цените. В момента плащаме за услуга, която не използваме целогодишно", коментират участници в протеста.

По данни на мотоорганизациите 78 клуба от цялата страна са подали жалби до няколко институции – Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. До момента обаче няма конкретно решение по казуса.

От Комисията за защита на потребителите заявяват, че нямат правомощия да се произнасят по цените на застраховките, тъй като това попада в компетентността на финансовия регулатор. Междувременно Комисията за защита на конкуренцията е започнала предварително проучване по сигналите, а от Комисията за финансов надзор са поканили представители на мотообщността на среща през следващата седмица.

Въпреки напрежението, мотористите заявяват, че откриването на мотосезона ще се състои по план. Те подчертават, че остават отворени за диалог, но настояват за справедливо, прозрачно и обосновано определяне на застрахователните условия.