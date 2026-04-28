Доходите се движат бавно нагоре, но усещането е за масово обедняване. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той показа графика на ръста на заплатите за последните четири години. „Общото нарастване на средната работна заплата за малко над четири години е около 23-24%, като частният сектор расте по-бързо от обществения”, заяви Димитров.

Въпреки че се движим нагоре с процентни пунктове, ефектът върху джоба на хората трудно се усеща, смята Димитров. Той коментира и данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г.

По думите му едва около 45% могат да стигнат 818 евро месечно, които са необходими за един работещ, който живее сам. Останалите не стигат тази величина и живеят с по-малко пари на месец. Той посочи, че ключови стоки от малката потребителска кошница са над 100% от средноевропейските цени. Като пример президентът на КНСБ даде сиренето, яйцата и млякото, които са на 120-130% от средноевропейските цени.

„Трябва да се внимава с разходите и ако трябва да се реже някъде, то не може да бъде от социалните разходи, а от капиталовите”, каза още той.