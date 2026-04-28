Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10.00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 април държавният глава коментира пред журналисти, че е "убедена, че ще види нов, съвсем различен парламент“ и каза, че очаква смели и бързи решения. По думите на държавния глава първите задачи са свързани с приемането на бюджета за 2026 година.

"Ще чуя какви ще бъдат техните обещания и първите им стъпки, ще остана през цялото време", каза тя по повод първото заседание на новото Народно събрание. Най-важното е да бъдат променени стилът и начинът на работа в този парламент. Важно е да има уважение между народните представители и към всички граждани", добави тя.

Решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание и решение за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в новия парламент се очаква да бъдат обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“.