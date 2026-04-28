Пилотите в белгийския национален превозвач "Брасълс еърлайнс" (Brussels Airlines) внесоха предупреждение за стачка с незабавно действие заради промени в пенсионната система, предприети наскоро от правителството, предава кор. на БТА Николай Желязков. Ако стачката не бъде избегната, има опасност много семейства да бъдат засегнати заради предстоящите почивки, свързани с пролетната ваканция и наближаващото лято, отбелязват местни медии.

Синдикатите уточняват, че промените в белгийските закони предвиждат пилотите да работят до навършването на 66 или 67 години, както всички останали, но законодателството на ЕС не позволява те да упражняват професията си, ако са навършили 65 години. Според белгийския финансов министър Ян Ямбон авиокомпаниите трябва да осигурят друга работа на пилотите след навършването на пределната възраст по законодателството на ЕС и до достигането на пенсионна възраст.

Според синдикатите белгийското законодателство не е съобразено с действителността и сега се налага в последната година преди пенсия пилотите да останат без работа, без доходи и без пенсия. Ако решат да се пенсионират предсрочно, те губят правото на пълна пенсия. Синдикатите настояват, че отговорността е на правителството, а не на авиокомпаниите.

Белгийската пенсионна реформа продължава да предизвиква бурно недоволство сред работещите и миналата година стана повод за седем национални стачки. Протестите продължават, като през май се очаква нова стачка. Междувременно вече месец стачкуват белгийските държавни пощи, където служителите отхвърлят плановете на дружеството за преструктуриране на дейността. Белгия предприе промени в пенсионните закони заради необходимостта бюджетът да спести 10 милиарда евро в следващите четири години.