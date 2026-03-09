Противовъздушната и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие е свалило още една балистична ракета в турското въздушно пространство, изстреляна от Иран, съобщиха от Министерството на отбраната на страната, предаде "Ройтерс".

От ведомството са подчертали, че ще предприеме необходимите стъпки без колебание. В съобщението се допълва още, че някои части ракетата са паднали в югоизточната провинция Газиантеп, но няма жертви.

Турското отбранително министерство призова всички страни да се придържат към предупрежденията на Анкара.

Припомняме, че на 4 март противовъздушната отбраната на НАТО прехвана балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство.

Тогава обаче Въоръжените сили на Иран отрекоха да са изстреляли ракети към турска територия, като посочиха, че уважавали суверенитета на Турция.