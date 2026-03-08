Водата често е наричана “нефтът на XXI век”. Населението расте, водният ресурс намалява, а климатичните промени допълнително затрудняват достъпа до него. Конфликтите за вода вече не са абстракция - те са реалност и в бъдеще могат да прераснат в истински “водни войни”, казва проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.

“Водата е ограничен ресурс. Две трети от земната повърхност е покрита с вода и обема на водата в света е близо 1,4 млрд. кубични километра. От тях прясната вода, която е най-ценния воден ресурс, е едва около 3%, а от тях половината трудно може да се използва. Около три четвърти от прясната вода се намира в ледниците, т. е. в едно състояние, което е много важно за климата, но не е достъпно като ресурс.

Мога да кажа, че ние разполагаме с един ограничен ресурс, на фона на нарастващи потребности, а и го намаляваме допълнително чрез замърсяването. Едновременно с това наблюдаваме бурно развитие на икономиките на много държави с огромно потребление на вода. Виждаме и последиците от климатичните промени, които променят валежите в регионите. България попада в такъв уязвим регион, макар и в периферната му част. Перспективите за страната ни в бъдеще сочат към свиване на водния ресурс”, каза проф. Емил Гачев.