Криминалисти от Областната дирекция на МВР в Бургас разследват смъртта на 53-годишен свой колега, открит с нож в сърцето в къща в созополското село Зидарово.

Сигналът е подаден снощи около 19 часа от приятелката на инспектора от Четвърто РПУ в морския град.

От пресцентъра на ОДМВР - Бургас потвърдиха за случая, но отказаха повече информация поради продължаващи процесуално-следствени действия.

Час преди трагедзията полицаят и приятелката му били на гости по повод 8 март. Двамата обаче се скарали и се прибрали в дома си. Към 19.00 часа жената позвънила на тел. 112 и съобщила, че мъжът се държи неадекватно и агресивно, като помолила за помощ.

Когато полицейският екип пристигнал в Зидарово, жената ги посрещнала пред къщата и им казала, че приятелят й се е самоубил.

Униформените открили тялото на колегата си в къщата с нож, забит в сърдечната област.

Разследването по случая продължава.