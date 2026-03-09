Стойността на левовата наличност, останала в населението, възлиза на 3,7 млрд. лева, което означава, че 88 на сто от левовете вече са изтеглени от обращение в страната. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на координационния център към Механизма за еврото.

"Процесът по приемане на еврото в България може да се отчете като приключил, като в момента институциите се занимават с технически въпроси по отношение на изтегляне на останалата парична маса в левове, която се намира извън касите на Българската народна банка", обяви той на брифинг в сградата на Министерски съвет.

Според Иванов, очакванията са около 1 процент от левовете да останат неизтеглени от обращение, подобно на тенденциите в другите страни, приели еврото преди България. "Това са банкноти останали за колекциониране или изчезнали поради някаква причина от правния и фактически мир", уточни той.

„Много гладко премина целия процес, може би сме отличници в тази посока“, отчете Иванов, посочвайки, че вече почти не се срещат проблем по отношение на обмяна на левове в евро.

Той припомни, че мерките, предвидени в Закона за въвеждане на еврото продължават да действат до 8 август, като търговците трябва да имат предвид, че ще бъдат подлагани на проверки и контрол до тази дата.

От началото на годината до 6 март в „Български пощи“ са били извършени близо 170 000 операции по превалутиране на левове в евро на обща стойност над 245 млн. лева.

По данни на Министерството на вътрешните работи, от началото на годината са регистрирани 171 случая на опити за обмяна на неистински евробанкноти.

Комисията за защита на потребителите е установила необосновано увеличение на цените при 421 проверявани стоки (около 10% от общия брой), сред които плодове и зеленчуци, лекарствени продукти, колбаси, млечни продукти, кроасани, шампоани и др.

От 10 октомври 2025 година до 5 март 2026 година Национална агенция за приходите е установила 618 нарушения на Закона за въвеждане на еврото в България.