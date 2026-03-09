По-голямата част от проектите в капиталовата програма на Община Поморие за 2025 година са изпълнени или са в процес на реализация. Това каза кметът на общината Иван Алексиев в отговор на питане на общинския съветник Ива Кусева относно етапа на изпълнение на обектите. Сред вече реализираните проекти са ремонтът на дворното пространство на детска градина „Веселушко“ в Поморие, основният ремонт на покрива и фасадата на дома за възрастни хора в село Горица, както и реконструкцията на уличното осветление на ул. „Морска“ в общинския център. Изпълнен е и основен ремонт на участък от ул. „Проф. Стоянов“ с обособяване на допълнителни места за паркиране.

Завършени са няколко инфраструктурни проекта, сред които реконструкция на кръстовището на улиците „Княз Борис I“ и „Европа“, основен ремонт на пътя Каблешково – Порой – Гълъбец – Горица, както и инвестиционен проект за рехабилитация на пристанището в Поморие. В сферата на образованието също са реализирани редица дейности, включително изграждане на STEM център в училището в Ахелой, както и физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ в Поморие, се посочва в отговора на администрацията.

Част от проектите обаче все още са в процес на изпълнение. Сред тях са реконструкцията на водопроводната мрежа в селата Гълъбец, Порой и Горица, ремонтът на улици и ВиК инфраструктура в централната градска част на Поморие, както и преустройството на сграда за център за настаняване от семеен тип в село Бата. Няколко проекта не са стартирали или са отпаднали след актуализация на капиталовата програма. Сред причините са промени в необходимото финансиране, предписания от институции или отпаднала необходимост. Така например ремонтът на физкултурния салон в училището в село Бата не е започнал заради предписание на Регионалната здравна инспекция.

Част от планираните дейности ще бъдат реализирани на по-късен етап или чрез други източници на финансиране, включително чрез ВиК оператора или национални програми, уточниха от община Поморие.