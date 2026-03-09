За ежегоден ръст на заплатите с 10% настоява КНСБ, съобщи президентът на синдиката Пламен Димитров по време на представяне пред журналисти Меморандум за социално-икономическо развитие на България в периода 2026-2030 г.

“В навечерието сме на поредните парламентарни избори и през последните 10-15 г. се превърна в ангажимент на КНСБ да представя пред гражданите и политическите партии своята визия за актуалните приоритети на социално-икономическото развитие на страната, как трябва да изглежда и как да върви напред България” обясни Димитров.

“Не е непосилна задача до 2030 г. минималната работна заплата да стане 1002 евро, а средната работна заплата да бъде 2225 евро. Минималната работна заплата да бъде минимум 50% от средната работна заплата, съобразно приетия текст в Кодекса на труда - чл. 244”, посочи Димитров. По думите му минималната работна заплата да ускори приближаването си до „заплатата за издръжка“ и към 2030 г. да бъде поне 80% от нея.

Според президентът на КНСБ най-важната цел е икономиката да работи устойчиво и да генерира доходи без да генерира допълнителен инфлационен натиск.