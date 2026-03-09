Сдружение с нестопанска цел „Приятели на морето-Бургас” със съдействието на Общината рганизира почистване на морското дъно край остров Света Анастасия. Акцията е на 30 май и се провежда за девета поредна година. Поканени да се включат са доброволци от цялата страна.



Освен да се погрижат за екологията в района, участниците ще имат възможност да се насладят на островната природа, да отпочинат на красивия малък плаж и да опитат от разхладителните напитки и вкусната храна, които се предлагат в островния ресторант.