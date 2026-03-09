На 08.03.т.г. около 15.30 ч. служители от сектор «Пътна полиция» при ОДМВР - Бургас, обслужващи самостоятелен пътен инцидент в района на пътя от кв. «Долно Езерово» към с. Братово, констатирали, че водачът на л.а. «Пежо 207», с бургаска регистрация – 64 годишен бургазлия, шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 2.76 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобила е иззет с протокол. По случая е образувано бързо производство.

На 06.03.т.г. около 10.00 ч. на бургаската улица «Стефан Стамболов» № 103, паркинг на магазин «Силвър Стар», служители от сектор «Пътна полиция» при ОДМВР - Бургас извършили проверка на водачът на лек автомобил «Мерцедес GLC“, с бургаска регистрация, допуснал ПТП с материални щети с паркиран на паркинга на магазина автомобил. Водачът – 47 годишен бургазлия е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел - 2,37 промила. Задържан е за срок до 24 часа, като автомобила е иззет. По случая е образувано бързо производство, съобщават от полицията.