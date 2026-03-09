Пътуващата изложба „Фантастични умове“ 2025 гостува в Бургас. Поради големия интерес тази година изложбата има две издания, които паралелно пътуват из страната и показват успехите на най-добрите ученици на България по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрономия и изкуствен интелект, спечелили медали от Международни олимпиади. Изложбата е в Културен дом НХК Бургас от 9 март. Откриването е в 14.00 часа днес.

Изложбата „Фантастични умове“ е специално издание на проекта „Моите будители“ на „Фантастико груп“, реализирано съвместно със Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН).

Тазгодишното издание поставя във фокус и ръководителите на националните отбори на България за 2025, които са били олимпийци като ученици.

За 2025 година българските олимпийци, водени от техните ръководители, спечелиха от най-престижните международни олимпиади 39 медала (8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови). Заедно с останалите европейски, балкански, младежки и момичешки олимпиади, общо завоюваните медали от националните отбори са 97 (15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови).

В изложбата са представени олимпийските отбори от 2025 г., техните ръководители, както и “Зала на славата” с най-добрите постижения на българските ученици през годините в различните научни дисциплини.

През 2025 година ученици от Бургас са спечелили 5 медала от международни, европейски и балкански олимпиади по науки:

• Ванеса Калинкова, ППМГ – Бургас — златен медал и абсолютно първо място на Международна олимпиада по лингвистика и бронзов медал, European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO).

• Ангел Христов, ППМГ – Бургас — сребърен медал, Международна олимпиада по математика.

• Петко Лазаров, ППМГ – Бургас — бронзов медал, Международна олимпиада по математика.

• Стоян Балтов, ППМГ – Бургас — сребърен медал, Младежка балканска олимпиада по математика.

Ръководител:

• Стефан Иванов, Бургас — ръководител, Международна олимпиада по астрономия и астрофизика.

Пътуващата изложба „Фантастични умове“ ще премине през градовете Ардино, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Казанлък, Кърджали, Лом, Несебър, Плевен, Пловдив, Рожен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

„Фантастични умове“ 2025 се реализира съвместно от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) и „Фантастико груп“. Автор на фотографиите е Костадин Кръстев-Коко.

Проектът се осъществява в партньорство със Столична община и Министерството на образованието и науката, и с медийната подкрепа на БТА и bTV Media Group.