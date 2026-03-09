Скок в цените на горивата се отчита на места в България, а според собственици на бензиностанции причината е ескалиращото напрежение в Близкия изток. По думите на Димитър Хаджидимитров, зам.- председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, ситуацията е доста притеснителна.

“Не виждам светлина в тунела кога можем да очакваме стабилизиране на цените. Само конфликтът е причината. Цените ще продължават да вървят нагоре", коментира в предаването "България сутрин" Хаджидимитров. Експертът очаква да има увеличение на доставните цени към бензиностанциите, които още не са отразени по колонките у нас.

"Не искам да бъда лош пророк, но не съм оптимист. Много е вероятно да виждаме цени от над 1,60 на колонка", каза още Хаджидимитров и добави, че дизеловото гориво до днес е вдигнато с 25 цента на доставна цена и със 17 на колонките в страната.

По-висока инфлация

Икономистът Михаил Кръстев коментира и очакванията за по-висока инфлация. Той подчерта, че немалка част от стоките на страната са от Азия, където проблемът ще бъде с недостига на горива.

“Страните от Персийския залив осигуряват огромна част от петрола за азиатските държави. Когато там има недостиг на горива и скок в цените, това ще се отрази по цялата световна верига. Може да говорим за опасност от по-висока инфлация", обясни икономистът пред България он еър.

По думите му инфлацията в България си върви, а мерките на държавата са проинфлационни и засилват инфлацията. Инфлацията естествено ограничава потреблението, отбеляза икономистът. Според Кръстев "трябва да излезем от розовия балон и когато има недостиг на стока или услуга, трябва да спрем да я потребяваме чак толкова".

Конфликтът и цените в България

Кръстев допусна, че транспортните услуги най-вероятно ще останат на цената, на която са в момента. Ако цената на горивото скочи с 10%, е нормално с 10% да намалее използването на автомобилите, даде пример той.

Хаджидимитров е на мнение, че засега няма риск за доставките на суров петрол за България. Обясни, че рафинерията има заложен нефт до края на април.

“Ние пазаруваме основно от близки до нас региони. Правителството няма коз в ръката. Рафинерията не е държавна, тя има собственици. Г-н Спецов се справя прекрасно, но той не може да си позволи да задържи цените. Рафинерията работи към крайните си клиенти на цена борсов договор", обясни Хаджидимитров.

Той е категоричен, че повишаването на цените на горивата е неизбежно и държавата няма как да ги контролира. "Да, ще бъде скъпо и неприятно, но и това ще мине. Хората няма да спрат да си карат колите", изтъкна той и добави, че никой няма да тръгне през Ормузкия проток без застраховка - на каквато и да било цена.

Кръстев отбеляза, че служебното правителство би трябвало да прави това, което е добро за българските граждани.

"Надявам се да се случи това, но нямаме такива индикации. Можеше да подкрепи бюджетна рамка. Ще се събере мнозинство, което да гласува удължаване на бюджета. НС не спира да работи, но очевидно няма разбиране защо балансиран бюджет трябва да бъде предложен и приет. Дефицитът е инструмент и трябва да бъде използван в трудните дни", изтъкна икономистът.