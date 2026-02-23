Британците с двойно гражданство ще трябва да спазват нови паспортни правила при влизане във Великобритания от 25 февруари 2026 г. Те се въвеждат като част от схемата за електронно разрешение за пътуване (ETA) на Обединеното кралство, която се прилага поетапно от октомври 2023 г. Засегнатите граждани на Острова ще трябва да представят британския си паспорт на граничния контрол или да покажат друг валиден паспорт, съдържащ удостоверение за право на пребиваване (certificate of entitlement), което струва 589 паунда.

На авиокомпаниите е разпоредено да отказват качване на борда на всеки британец с двойно гражданство, който не разполага с британски паспорт, включително деца, пише The Times. Притежателите на ирландски паспорт ще могат да го използват на границата, тъй като са освободени от тези правила.

Великобритания въвежда схемата ETA поетапно от октомври 2023 г. Тя функционира по подобен начин на ESTA, изисквана за САЩ, и eTA, необходима за влизане в Канада, и представлява допълнителна мярка за сигурност при граничния контрол. Лицата, за които се изисква ETA, трябва да кандидатстват чрез специализиран уебсайт преди пътуването си до Острова. Таксата е 16 паунда, а разрешението е валидно за срок от 2 години.





ETA се изисква за граждани на 85 държави, които имат безвизови споразумения с Великобритания, като САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и държавите от ЕС.

Лицата с двойно британско гражданство нямат право да кандидатстват за ETA. Те също така не могат да получат виза за Великобритания, дори ако другото им гражданство по принцип изисква такава. От тях ще се изисква да покажат валиден британски паспорт или удостоверение за право на пребиваване.

Ако пътувате до Великобритания на или след 25 февруари, ще трябва да разполагате с валиден британски паспорт, който струва 94,50 паунда за възрастен и 61,50 паунда за дете под 16 години, или с удостоверение за право на пребиваване, което струва 589 паунда и е безсрочно. За документа може да се кандидатства чрез правителствения уебсайт. Удостоверението за право на пребиваване е свързано с паспорта, с който пътувате, но може да бъде променено, когато паспортът ви изтече. Лицата, които разполагат със съществуващо физическо удостоверение за право на пребиваване, ще трябва да кандидатстват за ново дигитално такова.





Има възможност за експресно издаване на документ за пътуване. За целта обаче трябва да отговаряте на строги критерии за допустимост, включително да сте имали издаден британски паспорт на или след 1 януари 2006 г.

Възможно е да използвате един паспорт, за да напуснете дадена държава, и да влезете в друга държава с различен такъв. Нужно е само да се уверите, че за влизане и излизане от една и съща държава по време на едно и също пътуване използвате един и същ паспорт.

Ако например пътувате до Великобритания от Франция, можете да използвате френския си паспорт, за да напуснете Франция, и британския си паспорт, за да влезете във Великобритания. При връщане във Франция трябва да използвате британския си паспорт, за да напуснете Великобритания, и френския - за да влезете във Франция. При попълване на данните за паспорта за полети или други видове транспорт следва да въведете съответните формуляри с данните от паспорта, който възнамерявате да използвате за влизане в държавата на местоназначение.