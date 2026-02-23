Софтуерен глич на билинг системата може да бъде евентуалната причина за високите сметки за ток. Тази информация дойде от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той посочи, че всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура.

Темата за софтурния глич коментираха в ефира на Nova News киберекспертът Християн Даскалов и енергийният експерт от ЦИД Цветомир Николов.

Даскалов посочи, че информацията е, че това е бъг в системите за фактуриране, а не в самите устройства – електромерите. По негови думи вариант да има подобен бъг в различни системи на няколко разпределителни дружества е минимален, но не е изключен. При съмнения министърът на енергетиката трябва да подаде сигнал към Съвета за киберсигурност към Министерски съвет, а координаторът на този съвет трябва да направи анализ, посочи той.

И допълни, че такъв анализ трябва да се направи и от ДАНС, защото агенцията изпълнява политиките за защита от киберинциденти в критични за националната сигурност сектори.

Николов също смята, че възможността високите сметки да се дължат на глич е минимална. Той посочи, че немалък процент от подадените жалби са основателни и трябва да последва проверка. Николов каза, че е важно да се отчете дали хората са потребявали повече ток през въпросния период.

"Глич" идва от английската дума glitch - краткотрайна, неочаквана повреда, грешка или бъг в система, най-често компютърна, софтуерна или видеоигра.

"Билинг система" - софтуерно решение за автоматизирано управление на периодични плащания, фактуриране и обработка на услуги. Тя консолидира клиентски данни, изчислява дължими суми за услуги като интернет, телевизия или комунални услуги, и поддържа разплащания.