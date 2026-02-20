ОДМВР-Бургас издирва 17-годишната Елена Димитрова Илиева от бургаския комплекс "Меден Рудник", която за последно е контактувала с майка си, с която живеят разделено. Момичето живеело с пълнолетния си приятел, като нито работело, нито учело.

Описание на момичето е: височина около 170 см., едро телосложение, коса черна, лице бяло с бенка от дясно страна над горната уста.

Призоваваме гражданите, разполагащи с информация относно местонахождението на Елена Илиева да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близката структура на МВР!