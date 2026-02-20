Тази неделя в бургаския квартал "Банево" ще се проведе традиционния празник Туралия, свързан със Сирни заговезни.

Инициатор на събитието е Михаил Атанасов, който за трета поредна година, заедно с жители на квартала, организира честването.

В програмата са предвидени участие на местни фолклорни групи, както и пресъздаване на обичаите по вземане на прошка и хамкане на халва от деца.

Кулминацията на празника ще бъде запалването на Сирнишкия огън или както в квартала местните наричат Туралия.

От 17 ч. на импровизирана сцена на площада до храм "Света Троица" в квартала ще започне фолклорната програма, заедно с пресъздаването на традиционните ритуали.

В 18 ч. ще тръгне шествие с тъпан и гайда към хълма над ул. "Христо Ботев", където ще бъде запален Сирнишкия огън или така наречената местна Туралия.

Организаторът призовава за стриктно спазване на правилата за безопасност и въпреки времето да се спази традицията.