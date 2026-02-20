Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово. Началникът на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Хасково Иван Расоков уточни, че автомобилът, с който са пътували, е самокатастрофирал.

Сигналът за инцидента е подаден към 14:20 часа. Загиналите са водачът на автомобила и една от спътниците му, каза още началникът на „Пътна полиция“ . По първоначална информация спътниците в колата са семейство.

Пострадалите са майка и дете, чиято възраст се уточнява. Те са откарани в болницата в Хасково.

Първоначалният оглед от екипа на място показва, че колата е излязла от платното и се е преобърнала в крайпътно дере. Точните причини за инцидента се изясняват.