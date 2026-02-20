Новият шеф на МВР Емил Дечев е изолирал сегашния главен секретар Мирослав Рашков. Това е станало още щом влязъл в министерския кабинет на ул. „Шести септември“.

Според източници на Евроком за поста се готви рокада. Предполага се, че в стола на професионалист №1 ще седне Георги Кандев – сега офицер за връзка на вътрешното ведомство в Сърбия и Черна гора.

Говори се, че е спусната устна заповед към полицейските директори в страната да не се изпълняват разпорежданията на Рашков. Според мълвата Мирослав Рашков е от кръга на друг бивш главен секретар Светлозар Лазаров и той не се ползва с доверието на Емил Дечев. Твърди се, че в момента се правят опити за затопляне на отношенията през президентската институция. Дали усилията ще дадат резултат, предстои да разберем.

Това, което направи впечатление е, че Мирослав Рашков не се появи пред медиите, за да даде подробности за трагедията „Петрохан“.

Спряганият за бъдещ главен секретар Георги Кандев е бил на различни постове в ГДНП. Минал е на обучение през Националната академия на ФБР. Бил е директор на ОДВМР-Благоевград.

Заместници на Емил Дечев ще бъдат Ивелина Дундакова и считания за „ястреб“ Иван Анчев, който е съпредседател на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България..