Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа

Риболовният кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта с трима души на борда, е открит, съобщава Нова тв.

Плавателният съд е открит на морското дъно в района, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето. Дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.

На кораба са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.

Тази сутрин експерти от Дирекция „Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където имаше предположения, че може да е потънал рибарския кораб. Водолази и подводни дронове правят оглед на потъналото плавателно средство.

Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа, както и какво е състоянието на кораба.