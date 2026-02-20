Българите свиват разходите си за дрехи и жилищно обзавеждане, за да могат да си купят храна и да платят данъците и осигуровките си, показват данни на НСИ за домакинските бюджети. Средният месечен разход на човек през последното тримесечие на миналата година е 1067,60 лв. и нараства с 5,6 на сто за година. Но има съществена промяна в структурата на разходите.

Най-много намаляват разходите за дрехи и обувки - средно с 20 на сто за година до 33,40 лв. средно на човек на месец. Разходите за жилищно обзавеждане и поддържане на дома също намаляват - с 4,8%. Хората намаляват и разходите си за свободно време, културен отдих и образование. Оказва се, че домакинствата ограничават разходите си, свързани с външния им вид, състоянието на жилището и свободното им време, за да платят повишаващите се други разходи, които не могат да бъдат избегнати.

Най-голямо е увеличението на разходите за данъци и социални осигуровки - с над 19 на сто, показват данните на НСИ. Това се дължи както на увеличението на осигурителните прагове, така и на някои местни данъци и такси. Поскъпването на храната е довело и до увеличение на разходите за храна с 6,8 на сто. В резултат за храна отиват 29,6 на сто от всички разходи на българите. Повишават се и разходите за алкохол и цигари - с 12,6% на годишна база до средно малко над 46 лв. на човек на месец. Това са данни средно на човек, като се има предвид, че в стараната има деца, които не пият и не пушат, се оказва, че месечните разходи на хората, които употребяват алкохол и цигари са доста по-високи.

Поскъпването на храната е довело и до промяна на потреблението на домакинствата. До неотдавна тенденцията беше постоянно да намалява консумацията на хляб, но хората да ядат повече месо, плодове и зеленчуци. Но през последното тримесечие на миналата година намалява потреблението на почти всички основни храни - хляб, месо, прясно и кисело мляко, сирене, олио, плодове и захар. Нараснало е потреблението само на яйца, зеленчуци (пресни и замразени) и картофи. Оказва се, че хората преминават към изхранване с по-евтини храни.

Средният доход на човек е 1229 лв. на месец, показват данните на НСИ. Сумата е малко над минималната заплата, но се изчислява средно на човек от домакинството. Тоест дори някой да получава висока заплата, ако в семейството му има деца, пенсионер или безработен средната сума на човек намалява значително. За година средният доход на човек е нараснал с 9,4 на сто или със 105 лв.

В семейните бюджети най-голям е делът на доходите от работна заплата (58,3%), следвани от доходите от пенсии (29,6%) и от самостоятелна заетост (7,6%), тоест когато човек работи за себе си, без да има началник. Доходите от заплати в семейните бюджети нарастват със над 17 на сто за година, а доходите от пенсии се увеличават със 7 на сто. Ако към пенсиите добавим обезщетенията за безработни, семейните добавки за деца и другите обезщетения и помощи, се оказва, че над 31 на сто от парите на домакинствата в страната идват от държавния бюджет.