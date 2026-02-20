Летище „Васил Левски“ ще бъде изцяло затворено освен за военни полети пред нощта на 23 февруари от 01:15 до 02:50 и на 24 февруари от 01:05 до 03:35. Това става ясно от профила в Х на платформата за проследяване на полети Flightradar24.

Към момента от летището няма никаква информация за причините за затварянето.

Припомняме, че тази седмица на летището бяха разположени 6 американски товарни самолета, известни като „летящи цистерни“. Те са способни да презареждат гориво във въздуха.

Пред „Евроком“ международният експерт Валентин Иванов-Кардамски коментира, че е възможно тогава да бъде ударен Иран. Редом с шестте самолета-цистерни, към Близкия изток бяха изпратени общо 120 самолета и два самолетоносача.