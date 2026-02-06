858 двойки са си казали заветното „Да“ в Бургас през миналата година. Много двойки, които не са от Бургас избират града ни за своя ритуал, за да сключат брак в културен център „Морско казино“ или на остров Света Анастасия.

Казиното е предпочитано заради разкошната гледка от терасата и възможността за фотосесия в морската градина. Бургас е единственият град в страната, който предлага и островна сватба.

31 са двойките, които през 2025 са избрали този вариант за сключване на брак. На плажа, в ресторант или в хотелски комплекс е другият вариант на изнесен брак, който се харесва на влюбените.

72 са смесените бракове, сключени през миналата година. Своя живот с бургазлии са обвързали граждани на 14 държави - Украйна, Русия, Полша, Германия, Норвегия, Естония, Латвия, Филипини, Италия, Турция, Франция, Ирландия, Англия, САЩ.

В Деня на влюбените – 14 февруари, четири двойки ще сключат граждански брак.

По традиция сватбеният сезон е от май до октомври, но тази година заради интересно съчетание на цифри, юни месец се очертава да е по-натоварен за екипите на ОП „Граждански ритуали“.

13 двойки са заявили желание да се оженят на 06.06.2026. 12 са двойките, които искат да сключат брак на 20.06.2026, а 10 двойки са избрали датата 26.06.2026.

В дните от 7 до 14 февруари се отбелязва Седмицата на брака. България се включва в инициативата за 15-ти път, като Бургас също ще бъде част от нея.

Целта на Седмицата на брака е да насърчи семейните двойки към изграждане на успешни и устойчиви взаимоотношения, като обедини усилията на обществото в подкрепа на брака и семейството.

Инициативата празнува ключовите ценности на единството, посвещението, любовта и силната връзка, скрепена от брачния съюз между две личности, на които се крепи свързаността в общностите ни.