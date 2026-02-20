Върховният съд на САЩ постанови, че американският президент Доналд Тръмп е превишил правомощията си при налагането на серията си от мита, които разтърсиха световната търговия.

С решението от Тръмп се отнема инструмент, използван за прокарване на икономическата му програма.

Консервативното мнозинство във Върховния съд взе решението с 6 гласа „за“ срещу 3 „против“, като в мотивите се посочва, че Законът за международните икономически правомощия при извънредни ситуации „не упълномощава държавния глава да налага мита“.