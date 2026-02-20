Награденият със “Златна палма” “Обикновен инцидент” на иранския режисьор Джафар Панахи ще бъде показан в Бургас като част от програмата на 24-тото издание на “София Филм Фест на брега”, което ще се проведе от 19 до 27 март в Бургас.

До момента филмът има близо 40 награди и над 120 номинации, сред които номинации за “Оскар” в категориите за най-добър международен филм и най-добър оригинален сценарий, номинации за Европейските филмови награди в три категории, номинации за “Златен глобус” за най-добър филм, най-добър чуждоезичен филм, най-добър режисьор и най-добър сценарист, както и номинация за “БАФТА” за най-добър чуждоезичен филм.

„Обикновен инцидент“ проследява историята на семейство, което преживява пътен инцидент, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия. Верен на подхода си към филмовите разкази, Панахи използва измамно проста завръзка в сюжета и постепенно задълбава към сложни морални казуси, критика на обществените порядки и крехката същност на човечността и съществуването.

Джафар Панахи е един от най-признатите ирански режисьори в света, носител на много награди от най-значимите филмови фестивали, сред които “Златен лъв” от фестивала във Венеция, “Златна мечка” от Берлинале, “Златна палма” от Кан, и е ключова фигура в иранската “нова вълна” със социално ангажираните си филми. Пълнометражният му дебют „Белият балон“ (1995) печели „Златна камера“ в Кан, което е първото голямо признание за иранското кино на този фестивал. Филмите на Панахи изследват теми като репресията, социалната несправедливост и ограниченията върху свободата в Иран. Въпреки многобройните си арести и забрани, той продължава да създава филми, които поставят остри социални и политически въпроси. Непосредствено след издаването на най-новата присъда срещу него от страна на иранското правителство, той посвещава няколко от наградите за филма си на „творците, които продължават да снимат в мълчание, без подкрепа, често рискувайки всичко, което имат, в името на тяхната вяра в истината и човечността“.

След години на цензура, преследване, затвор и ограничения “Обикновен инцидент” е първият филм на иранския режисьор след излизането му от затвора в Иран.

Джафар Панахи е един от първите чуждестранни гости на “София Филм Фест на брега” на второто издание на фестивала през 2004 година.

“София Филм Фест на брега” ще се проведе от 19 до 27 март 2026 година в Културен дом НХК в Бургас. Тазгодишното издание на фестивала ще бъде с вход свободен.