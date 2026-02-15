Времето в България в неделя ще е облачно и дъждовно. Това съобщават от НИМХ в своята прогноза за 15 февруари.

Облачността над страната ще е предимно значителна. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици.

Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен; в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.

В четири области в южната част на страната е обявен оранжев код за интензивни валежи. В цялата Източна България пък е налице жълт код за силен вятър.

Минималните температури ще са между между 5° и 10°, в София – около 5°. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°.

В планините облачността ще е значителна с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.