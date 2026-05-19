Общо 88 педагози от детски градини и училища в Бургас ще бъдат официално отличени за високи професионални заслуги през последната учебна 2025-2026 година на 20 май, сряда, от 14.00 часа на тържествена церемония в хотел „България“. Събитието е посветено на честванията по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност.

По време на тържествената церемония учителите, работили активно и успешно през годината, ще бъдат наградени с плакет и грамота от кмета ан Бургас Димитър Николов за постигнати високи резултати и принос в областта на образованието. Призовете са присъдени в три категории „Млада надежда на образованието“, „Цялостен принос и будителски дух“ и „Иноватор в образованието“, а имената на отличените педагози са предложени от колективите на съответните детски и учебни заведения с решение на педагогически съвет.

На церемонията началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева ще връчи почетните отличия на Министерството на образованието и науката - „Неофит Рилски“.

Гостите ще бъдат поздравени с музикални изпълнения на младият виртуоз цигулар Виктор Петров и талантите Александра Вълкова и Стенли от Театрален колеж „Любен Гройс“. Водещ на церемонията ще бъде първият български актьор, качил се на сцената на Оскар-ите, режисьор и преподавател по актьорско майсторство Димитър Маринов.

Събитието се организира от Община Бургас и освен кулминация в честванията, посветени на 24 май, е жест на признателност към труда, инициативността и резултатите на педагозите през цялата година, в синхрон с усилията й за повишаване на качеството на детското и училищно образование.