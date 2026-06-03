Община Бургас ще награди най-активните участници в кампанията за разделно събиране на отпадъци. През 2025 г. чрез системата от 21 мобилни центъра на територията на общината са събрани 346 тона разделно отчетени отпадъци - с 45 тона повече спрямо 2024 г.

Наградите ще бъдат връчени на 10 бургазлии по повод 5 юни - Световния ден на околната среда. Събитието ще се проведе пред спортна зала „Младост“ и ще съвпадне с официалното откриване на обновеното спортно съоръжение след извършения основен ремонт.

Отправяме благодарност към жителите на града за постигнатите високи резултати в управлението на отпадъците и опазването на околната среда. Разделното събиране на отпадъци от самите граждани има пряк положителен ефект върху градската среда, намалява замърсяването, осигурява качествени суровини за рециклиране и ограничава количеството отпадъци, които се депонират, съобщиха от Община Бургас.

В знак на признание към усилията на всички останали жители на Бургас, включили се в кампанията, ОП „Чистота Еко“ и Общината ще предоставят по 5 литра висококачествен сертифициран компост, произведен в предприятието, на всеки участник, събрал над 2000 точки през годината. За всеки следващи 2000 точки ще бъдат предоставяни допълнителни 5 литра компост.

С най-много точки е бургазлията Стоян Митев (39 636 точки, мобилен център №17, ж.к. „Славейков“), който ще получи пречиствател за въздух. Останалите награди са робот за почистване на прозорци, апарат за кръвно налягане и ваучери на стойност от 25 до 100 евро.