На 07.02.2026 г. (събота) ще се навършат 148 години от Освобождението на Поморие. Общината ще отбележи светлата дата с поредица от тържествени събития:

от 10.30 часа – в храм „Свето Рождество Богородично“ ще бъде отслужен благодарствен молебен;

от 11.00 часа – пред паметните плочи на участниците в борбата за Национално освобождение ще бъдат поднесени венци и цветя.

Участие в програмата ще вземе ХХ Гвардейски отряд при СУ „Иван Вазов“ – Поморие, децата от ДФТА „Раковина“ и гласовитата Стефани Илиева.

Община Поморие кани всички жители и гости на града на общоградското поклонение пред величието на героите, посветили живота си за свободата.