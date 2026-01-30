На 07.02.2026 г. (събота) ще се навършат 148 години от Освобождението на Поморие. Общината ще отбележи светлата дата с поредица от тържествени събития:
- от 10.30 часа – в храм „Свето Рождество Богородично“ ще бъде отслужен благодарствен молебен;
- от 11.00 часа – пред паметните плочи на участниците в борбата за Национално освобождение ще бъдат поднесени венци и цветя.
Участие в програмата ще вземе ХХ Гвардейски отряд при СУ „Иван Вазов“ – Поморие, децата от ДФТА „Раковина“ и гласовитата Стефани Илиева.
Община Поморие кани всички жители и гости на града на общоградското поклонение пред величието на героите, посветили живота си за свободата.
